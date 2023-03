Benevento, Veseli: "Salvezza? Possiamo farcela. Lavoro al massimo per rientrare" Il centrale difensivo è stato ospite esclusivo di Ottogol

Ospite esclusivo di Ottogol, il centrale difensivo giallorosso Veseli ha commentato così la stagione del Benevento: "È un momento difficile per tutti, inizialmente non ce lo aspettavamo. Dobbiamo lavorare tanto per cercare di invertire il trend, speriamo di riuscirci. Ne possiamo uscire soltanto con il lavoro e con maggiore concentrazione. Ovviamente in un percorso la salita non è sempre dritta, quindi dobbiamo superare al meglio gli ostacoli. Possiamo farcela, gli episodi incidono tanto. Con la giusta fiducia ce la faremo. Stellone? Il mister ci ha dato dei concetti. Ci ha spinto ad avere delle certezze, a sapere come dobbiamo muoverci quando un compagno fa qualcosa, così come ad avere un migliore posizionamento difensivo. Stiamo ore e ore in sala video per migliorare i nostri difetti".

Veseli sulla via del rientro

"Giovedì farò una risonanza magnetica. Sto dando il massimo per tornare, i medici dicono che sto bruciando le tappe. Lavoro con sicurezza, ma sono pronto a rischiare per fornire il mio contributo. Vediamo giovedì come sarà il responso".

È una serie B senza qualità

"Il Frosinone è concreto, nessuna squadra fa un gioco eccezionale. Noi volevamo puntare sulla qualità, siamo più adatti a giocare bene che fare calcio come Sudtirol che vince senza fare possesso palla. Questaa serie B non ha molta qualità".

Quattro mesi senza segnare più di due gol in una partita

"Sono tanti giorni. Mi dispiace per chi gioca in avanti. Sappiamo che il gol porta al gol, quindi spero che possano sbloccarsi quanto prima".

Poche vittorie al Vigorito

"Il giorno prima delle partite in casa è una sorta di giorno della speranza, perché c'è la volontà di vincere per cambiare la tendenza. Quando non ci riusciamo mi dispiace per noi e anche per il pubblico che viene allo stadio con le famiglie. Fa male a entrambi. Dobbiamo tornare alla vittoria quanto prima".