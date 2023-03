Benevento, ancora 10 partite: a Pasquetta scontro diretto con la Spal Calendario impegnativo, ma le altre non stanno meglio: bisogna crederci

(f.s.) Dieci partite alla fine, una situazione di classifica per niente confortante: come si fa a resistere alla tentazione di stilare un'ipotetica tabella di marcia? Certo, la parola d'ordine in questi casi rimane sempre la stessa: “Concentriamoci su una partita alla volta”. Ma viene spontaneo andare a vedere la strada che c'è da percorrere secondo l'andamento del calendario. Il Benevento avrà da giocare cinque partite in casa e cinque fuori. Qualche rivale della Strega, come il Brescia, ne avrà 4 al Rigamonti e 6 in trasferta. Ma di questi tempi è un dato relativo. Alla Strega, visti i precedenti, converrebbe giocarne di più fuori. Ma è indubbio che le gare in casa dovranno essere affrontare al meglio se si vorranno evitare brutti capitomboli.

LA PROSSIMA

Sabato al Vigorito ci sarà il Como di Longo. Contemporaneamente si giocheranno due scontri diretti: Venezia (29)-Brescia (27) e Cosenza (26)-Spal (28), mentre il Perugia ospiterà al Curi la Reggina. Settimana importante, non c'è che dire. Centrare una vittoria coi lariani varrebbe quanto un tesoro, a prescindere dai risultati che scaturiranno dalla altre partite.

SFIDA ALLA TORRE

Prima della sosta, il 18 marzo, il Benevento andrà a Pisa in un match molto difficile. Ma gli altri non potranno scialare perchè la Spal sarà di scena a Bolzano, il Cosenza a Frosinone, il Brescia riceverà il Genoa. Sarà un altro week end decisivo, da uscirne almeno senza danni rispetto alle altre. Poi arriverà la sosta (primo aprile) che preluderà al caldissimo rush finale.

PASQUA BATTICUORE

Una data da segnare sin d'ora in rosso sul calendario è quella del 10 aprile, giorno di Pasquetta, quando al Vigorito arriverà la Spal per uno scontro diretto che non ammette alternative alla vittoria. Subito dopo, sabato 15, la Strega avrà un altro turno casalingo, contro la Reggina. E' indubbio che possa essere quello il momento decisivo del campionato, la possibilità di fare un filotto di risultati positivi per dare una sterzata decisa alla stagione. A quel punto mancheranno 6 partite alla fine. Anche in caso di risultati altalenanti ci sarebbero ancora chances per rimanere in corsa, ma sembra evidente che ci sono partite che avranno un peso maggiore delle altre.

IL RUSH FINALE

Un'altra giornata ammiccante è la quart'ultima di campionato, quella del primo maggio: al Vigorito arriverà il Parma, mentre si giocheranno in concomitanza Brescia-Cosenza, Venezia-Modena e Spal-Perugia.

In definitiva, sembra evidente, che il Benevento debba cambiare passo per avere chances di salvezza. Se è vero, come è vero, che nelle ultime 10 partite ha conquistato 6 punti, dovrà d'amblè rimpinguare il suo bottino, conquistandone anche più del doppio (12-13). Servirà un'impresa, ma bisogna provarci.