Serie B, cinismo sotto porta: il dato che inchioda il Benevento Eclatante il confronto che lega i giallorossi e il Bari

Le due reti realizzate a Terni hanno permesso al Benevento di scrollarsi di dosso la statistica del peggior attacco della serie B, adesso indirizzata soltanto al Brescia che di gol ne ha messi a segno 22, uno in meno rispetto ai giallorossi. C'è un dato, però, che riflette il trend dei giallorossi in fase di finalizzazione.

Il curioso dato tra Benevento e Bari

Come riportato da Transfertmarkt, la squadra più cinica tra i cadetti è il Bari con una percentuale di realizzazione del 10.6%. La curiosità è che la compagine biancorossa ha tirato 426 volte in porta, addirittura meno del Benevento che di conclusioni ne ha messe a referto 437. Qual è la differenza? I giallorossi non sono affatto cinici, basti pensare che hanno maturato la percentuale tra le più basse del campionato con un 5.3%: peggio ha fatto soltanto il Cittadella che è fermo a 4.7%. Ciò significa che mentre il Bari tira poco, ma quelle volte in cui ci riesce sa essere letale. Il Benevento, invece, è al 14^ posto per conclusioni, ma non riesce a concretizzarle nel modo giusto: un handicap che riflette, tra l'altro, la classifica dei giallorossi.