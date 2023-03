Benevento, Stellone senza pace: si ferma un centrocampista Nuovo infortunio per il tecnico che dovrà fare a meno di un'altra pedina in vista del Como

Dopo il nuovo infortunio di Pettinari, il Benevento dovrà fare a meno di un altro calciatore in vista del match di sabato con il Como. Non c'è pace per Stellone che ormai perde pezzi ogni giorno, aspetto tutt'altro che rassicurante in questa fase della stagione.

Benevento, si ferma Koutsoupias

Il tecnico dovrà fare a meno di Koutsoupias. Il centrocampista si è fermato quest'oggi e al momento non si conosce l'entità dell'infortunio né i tempi di recupero. Il reparto non è in emergenza, ma questi continui e ripetuti infortuni non fanno altro che rendere più complicato il cammino verso la salvezza.