Il Benevento cambia la "location": la seduta a porte aperte si fa all'Avellola

C'era da aspettarselo dopo la decisione presa già nella giornata di ieri. Il Benevento sale sul pullman societario e si trasferisce all'Avellola anche per la seduta odierna di allenamento, quella che la società ha decisio sia a porte aperte. Del resto il maltempo non si placa e anzi le condizioni sono persino peggiori di quelle di ieri. Il fondo dell'Imbriani risente molto delle piogge di questi giorni e si prova a risparmiarlo. Come è risaputo il fondo dell'Avellola è in erba sintetica di ultima generazione, molto simile a quello naturale, per cui la squadra non ne risente affatto.
Ecco il comunicato della società
"Il Benevento Calcio informa che la seduta di allenamento a porte aperte, inizialmente prevista presso l’Antistadio “Carmelo Imbriani”, si svolgerà oggi, 21 gennaio 2026 presso la struttura sportiva dell’Avellola. I tifosi potranno assistere alla sessione mattutina dagli spalti, con inizio alle ore 11:00"