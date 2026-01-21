Il Benevento cambia la "location": la seduta a porte aperte si fa all'Avellola Appuntamento alle 11 per chi vuole assistere all'allenamento dei giallorossi

C'era da aspettarselo dopo la decisione presa già nella giornata di ieri. Il Benevento sale sul pullman societario e si trasferisce all'Avellola anche per la seduta odierna di allenamento, quella che la società ha decisio sia a porte aperte. Del resto il maltempo non si placa e anzi le condizioni sono persino peggiori di quelle di ieri. Il fondo dell'Imbriani risente molto delle piogge di questi giorni e si prova a risparmiarlo. Come è risaputo il fondo dell'Avellola è in erba sintetica di ultima generazione, molto simile a quello naturale, per cui la squadra non ne risente affatto.

Ecco il comunicato della società

"Il Benevento Calcio informa che la seduta di allenamento a porte aperte, inizialmente prevista presso l’Antistadio “Carmelo Imbriani”, si svolgerà oggi, 21 gennaio 2026 presso la struttura sportiva dell’Avellola. I tifosi potranno assistere alla sessione mattutina dagli spalti, con inizio alle ore 11:00"