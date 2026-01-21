Benevento, prosegue l'iniziativa "Cuore giallorosso" C'è un biglietto omaggio in palio per le gare contro Siracusa e Picerno

Prosegue l’iniziativa realizzata dal Benevento Calcio in collaborazione con Caffè Incas, “Operazione Cuore Giallorosso”, che unisce gusto, tradizione e passione per i nostri colori.

Il caffè ufficiale Cuore Giallorosso resta un gesto di appartenenza quotidiana: un sorso che profuma di tifo, di famiglia e di città.

La Passione Chiama lo Stadio

Dopo le prime due gare, il Benevento fa tripletta: acquistando le cialde Cuore Giallorosso, i tifosi potranno ottenere un biglietto omaggio per sostenere la squadra allo stadio Ciro Vigorito.

C’è ancora tempo per approfittare dell’iniziativa, già valida per la prossima gara:

Benevento–Siracusa del 24 gennaio, ore 14:30, e che continuerà anche in occasione della sfida casalinga:

Benevento – AZ Picerno | Venerdì 6 febbraio, ore 20:30.

Meccanica dell’Iniziativa

L’iniziativa coinvolge esclusivamente i formati da 50 e 150 cialde. Al raggiungimento delle soglie previste, il tifoso potrà ritirare il biglietto omaggio presentando lo scontrino originale presso il botteghino dello stadio. Curva Sud 150 cialde 1 box; 50 cialde 2 box. Distinti: 150 cialde 2 box; 50 cialde 4 box. Tribuna inferiore 150 cialde 3 box; 50 cialde 6 box. Tribuna giallorossa 150 cialde 5 box; 50 cialde 10 box.

Prezzi di Vendita al Pubblico

• Box 150 cialde: €28,90

• Box 50 cialde: €9,90

PUNTI VENDITA:

- Store Ufficiale Benevento Calcio via Del Pomerio 43, 82100 Benevento

- Bar-Gelateria Tabacchi Fratelli Collarile Piazza San Modesto, 36, 82100 Benevento

- Spazio Conad Presso C.C Buonvento S.S. 7 Appia snc, 82100 Benevento

- Supermercato Mazzone Stefano V.le L. Da Vinci, 13, 82010 Sant’Angelo a Cupolo (BN)

- Eni Station Micco Angelo via A. Meomartini 82100 Benevento

- Decò SuperStore via Dei Mulini 131, 82100 Benevento

Modalità di Ritiro Biglietto

Per ottenere il biglietto, il tifoso dovrà:

1) Acquistare i prodotti coinvolti;

2) Conservare lo scontrino originale;

3) Presentarsi al botteghino;

4) Ritirare il biglietto per la partita scelta.

Lo scontrino verrà timbrato per impedirne il riutilizzo.

Validità e Regole Operative

• Iniziativa valida fino al 24 gennaio 2026 e fino ad esaurimento biglietti.

• Settori disponibili: Curva Sud, Distinti, Tribuna Inferiore, Tribuna Giallorossa.

• Settore escluso: Tribuna VIP.

• Possibilità di scegliere una sola partita.

• Un biglietto per soglia raggiunta.

Cuore, Gusto e Appartenenza

Con Cuore Giallorosso, il tifo diventa quotidiano e il Vigorito torna a riempirsi di voce, energia e orgoglio. È il momento di esserci: sugli spalti, con la squadra, con il cuore.