Benevento, date e orari fino alla 36^ giornata: lunch match a pasquetta Definito il programma delle gare del campionato di serie B

Sono stati definiti giorni e orari delle gare che vanno dalla 32^ alla 36^ giornata del campionato di serie B. Fissato il lunch match per la sfida di Pasquetta tra i giallorossi e la Spal. Successivamente la truppa di Stellone scenderà in campo due sabato consecutivi contro Reggina e Palermo, per poi tornare al Vigorito il primo maggio contro il Parma. Sabato alle 14, invece, contro il Cittadella. Il programma delle ultime due giornate, che vedrà i giallorossi affrontare Modena e Perugia, verrà reso noto ad aprile.

Ecco il programma:

Lunedì 10 aprile, ore 12:30: Benevento-Spal

Sabato 15 aprile, ore 14: Benevento-Reggina

Sabato 22 aprile, ore 16:15: Palermo-Benevento

Lunedì 1 maggio, ore 15: Benevento-Parma

Sabato 6 maggio, ore 14: Cittadella-Benevento