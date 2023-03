Benevento-Como, i convocati di Stellone I giallorossi disponibili in vista dell'importante partita del Vigorito

È stata diramata la lista dei convocati per il match di domani tra Benevento e Como. C'è Paleari, ma l'estremo difensore probabilmente non giocherà a causa dell'influenza, come rivelato da Stellone in conferenza stampa. Ecco l'elenco dei disponibili:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Paleari;

DIFENSORI: Capellini, Foulon, Letizia, Leverbe, Pastina, Tosca;

CENTROCAMPISTI: Acampora, Improta, Jureskin, Karic, Kubica, Sanogo, Schiattarella, Tello, Viviani;

ATTACCANTI: Agnello, Carfora, Farias, La Gumina, Simy.

INDISPONIBILI: Ciano, El Kaouakibi, Glik, Koutsoupias, Pettinari, Veseli,Vokic.