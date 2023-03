Benevento, Schiattarella: "È un punto che prendiamo con entusiasmo" Il centrocampista giallorosso: "Ringrazio il pubblico, ha capito il nostro momento"

Ecco le dichiarazioni di Schiattarella al termine del match pareggiato al Vigorito contro il Como: "Nel primo tempo meritavamo di passare in vantaggio, poi siamo rientrati e dopo due minuti ci siamo trovati in dieci. Ci prendiamo questo punto con entusiasmo. Mancano sempre meno partite, dobbiamo vincerle per tentare la salvezza diretta. Il Como ha quasi raggiunto l'obiettivo, speravano nelle ripartenze ma non ci hanno quasi mai tirato in porta. Ci prendiamo il pareggio e da lunedì si riparte per il Pisa".

"Gli scontri diretti? Al momento non li guardiamo perché pensiamo soltanto a noi. Può darsi che non dovremo parlare a maggio di queste cose, così come non è da escludere che dovremo giocarci i play out".

"Ringrazio il pubblico a nome di tutta la squadra perché ha capito il nostro momento. Cerchiamo di dare il massimo, prendiamo il punto ma resta la buona prestazione".

"Questa è una squadra che non si mai risparmiata. Stiamo dando il massimo per uscire da questa situazione, ci crediamo più del solito e sono certo che alla fine ne verremo fuori".

"Non cerco alibi, ma gli infortuni incidono molto. Penso che non abbiano mai giocato gli stessi calciatori, però alla fine sappiamo che ci sono state delle buone prestazioni. Chi va in campo sa che deve fare il massimo, la squadra insegue un unico obiettivo".