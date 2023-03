Benevento, Tosca: "Siamo sulla strada giusta per salvarci" Il centrale difensivo: "Dopo l'espulsione di Tello è cambiata la partita"

Subito dopo il triplice fischio di Benevento-Como, Alin Tosca ha commentato così il pari rimediato al Vigorito: "Ci sono stati due tempi differenti: nel primo abbiamo fatto un buon calcio, poi nella seconda parte dopo l'espulsione si è vista una partita diversa. Abbiamo chiuso gli spazi e cercato di fare male in contropiede. In difesa ci siamo mossi bene. Importante è stato l'apporto della gente, cerchiamo di dare il massimo perché questa è la strada giusta per ottenere la salvezza. In rosa ci sono calciatori di qualità, ma è fondamentale il lavoro sulla testa. Posso dire che tutti abbiamo qualità e che non meritiamo questa classifica".

"Ringraziamo i tifosi per l'aiuto. Solo insieme possiamo salvarci".