Benevento, Stellone: "Chiediamo scusa a società e tifoseria" Le parole del tecnico dopo la brutta sconfitta dei giallorossi contro il Pisa

Ecco le parole di Stellone dopo la partita con il Pisa. Il tecnico non ha commentato la gara, ma ha voluto scusarsi con società e tifoseria: "Non ho voglia di parlare della gara. Chiediamo scusa al presidente Vigorito e ai tifosi che oggi sono venuti allo stadio, così come quelli che hanno seguito la partita da casa. Dobbiamo lavorare, evidentemente ciò che stiamo facendo non sta bastando. Parlare della partita non ha senso, poi ne discuterò con i ragazzi. Ribadisco le scuse a tutti. Non voglio aggiungere altro".