Benevento, Stellone ci va pesante: programmati 11 allenamenti in 6 giorni Si prevede una settimana intensa per i calciatori giallorossi

Sarà una settimana piuttosto intensa per il Benevento. La sconfitta maturata all'Arena Garibaldi con il Pisa ha suscitato un sentimento generale di scoramento misto a una forte delusione, considerato che i giallorossi hanno dato vita a una prestazione inguardabile, ben lontana dalle aspettative legate a un incontro che, al di là del risultato, richiedeva certamente una risposta diversa da parte dei calciatori in questa fase così importante della stagione.

Benevento, stilato un intenso programma di lavoro

Stellone ha chiesto scusa a nome di tutti e ha ribadito il concetto "dobbiamo dare di più". Proprio per questo ha stilato un programma di lavoro settimanale molto intenso. I giallorossi non avranno due giorni di riposo come inizialmente preventivato, ma torneranno in campo domani. Da lunedì a venerdì ci saranno soltanto doppie sedute d'allenamento, con la sola giornata di sabato in cui ci sarà una mattutina prima del rompete le righe. All'orizzonte c'è il rush finale di campionato, con la situazione del Benevento che si è complicata dopo la sconfitta di Pisa e le concomitanti vittorie di Perugia, Venezia e Cosenza. Stellone le sta provando tutte per tentare l'impresa, ma le risposte al momento tardano ad arrivare.