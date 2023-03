Benevento, il faccia a faccia tra squadra e tifosi: "Vogliamo la salvezza" Una delegazione della Curva Sud ha parlato con Letizia e compagni al termine della seduta

"Noi vogliamo questa salvezza". È stato l'urlo che ha accompagnato i calciatori del Benevento nel corso della seduta di questo pomeriggio, svoltasi sul manto erboso del Vigorito con i cancelli che per l'occasione sono stati aperti alla tifoseria giallorossa. La Curva Sud lo aveva annunciato attraverso il comunicato stampa di ieri: "parleremo alla squadra". E così è stato.

Il faccia a faccia tra squadra e tifosi

Al termine dell'allenamento, una delegazione della Curva Sud è entrata in campo e ha incontrato la squadra. Gli ultras hanno parlato a cuore aperto, facendo scorrere il flusso delle emozioni e usando sia il bastone che la carota. Hanno ribadito la propria vicinanza, ma allo stesso tempo hanno preteso impegno massimale e che la maglia giallorossa venga onorata con convinzione e dedizione, a prescindere da quello che sarà il risultato finale. Non è mancata la sottolineatura di quanto sia importante la serie B per la città di Benevento, così come sia stata difficile raggiungerla dopo ben 87 anni di storia. Il discorso è andato a tutti i calciatori, con la Curva che si è anche rivolta direttamente a capitan Letizia, chiedendogli maggiori responsabilità e attenzione, considerato l'importante ruolo che ricopre. Letizia, dal suo canto, ha promesso a nome di tutta la squadra la massima determinazione per cercare di raggiungere l'obiettivo della salvezza. Si è trattato di un incontro proficuo e maturo, a cui ha preso parte lo stesso Stellone che ha salutato e ringraziato i tifosi per il sostegno.

Benevento, l'allenamento in vista del Bari

La seduta è stato caratterizzata da due ore intense di lavoro. Stellone ha fatto allenare molto la squadra sull'aspetto relativo alla fase offensiva, provando ripetutamente diverse situazioni con tutti i terminali offensivi contro una difesa schierata. Erano assenti Capellini, El Kaouakibi e Jureskin, con quest'ultimo che tornerà domani dopo il match in programma questa sera contro l'under 21 dell'Inghilterra. Per il resto, Stellone potrà fare affidamento sul gruppo al completo per il match di Bari e si tratta di un aspetto più che positivo in vista dell'intricato rush finale della stagione.