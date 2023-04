Benevento, con la Spal Tello e Carfora sulla trequarti Stellone punta ancora sull'under 17. Pettinari confermato

“Se vinciamo al Vigorito ci salviamo” sono state chiare le parole di Oddo. Stellone non si sbilancia. Preferisce pensare esclusivamente alla partita con la Spal. Non fa calcoli il tecnico giallorosso. Ora bisognerà concentrarsi sulla singola partita. Sarà quella della vita la sfida di Pasquetta. Vincere la parola d'ordine. La squadra sannita avrà un'altra seduta prima del match: domani si allenerà nel pomeriggio ma Stellone ha già la formazione in testa. Non la dice in conferenza pre – gara ma dà indicazioni utili. Ciano e Glik non saranno in campo dal primo minuto. Nemmeno El Kaouakibi sarà pronto per far parte dell'undici titolare.

Non mancheranno però le alternative. Stanno bene Veseli e Tello. Anche Schiattarella è pronto a sostituire lo squalificato Viviani che farà compagnia ad Acampora. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-2-1. In porta Paleari. In difesa si muoveranno Letizia, Veseli, Tosca e Foulon. A centrocampo Schiattarella in cabina di regia, al suo fianco ci saranno Improta e Karic. Stavolta sulla trequarti spazio a Tello e al giovane Carfora. In avanti sarà preferito Pettinari a Simy e a La Gumina. Bocciato anche Farias che sarà comunque in panchina.

Insomma serviranno calciatori pronti e motivati. Il Benevento non avrà altri appelli. Contro la Spal ci sarà un solo risultato favorevole, nemmeno il pareggio potrà servire alla squadra sannita. Che poi affronterà la Reggina di Inzaghi al Vigorito. Due partite casalinghe con la necessità di far valere il fattore campo. Ci crede Stellone che non molla di un centimetro. “I miei calciatori non saranno mai soli, meriti o colpe saranno di tutti”. Si aspettano una risposta importante i tifosi che hanno deciso di sostenere il Benevento. Accompagnare la squadra verso la salvezza. Ma non sarà ammesso un nuovo passo falso. Nonostante la Pasquetta i tifosi stanno rispondendo bene alla promo voluta dal presidente Vigorito: due partite (casalinghe) al costo di 4 euro più i diritti di prevendita (735 il dato aggiornato).