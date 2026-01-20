Benevento-Siracusa, ecco l'arbitro del match: i precedenti con la Strega Il fischietto della sezione di Parma non rievoca ricordi positivi alla formazione giallorossa

Sarà il quarto anno Edoardo Gianquinto a dirigere il match tra Benevento e Siracusa, in programma sabato al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle ore 14:30. Il fischietto della sezione di Parma sarà coadiuvato dagli assistenti Consonni di Treviglio e Cavalli di Bergamo. Il quarto ufficiale sarà Liotta di Castellammare di Stabia, mentre è stato scelto Russo di Torre Annunziata per ricoprire il ruolo di operatore FVS. Gianquinto ha diretto 47 incontri in terza serie e ha incrociato in tre occasioni il cammino del Benevento. Le statistiche, per la formazione giallorossa, non sono positive. Il primo precedente riguarda il pareggio a reti bianche rimediato a Messina, nella scorsa stagione. Poi c'è stata la sconfitta nei play off contro la Juventus Nex Gen, col punteggio di 5-1. Gianquinto ha anche arbitrato la trasferta di Cosenza di questa stagione, con il Benevento che ha perso col punteggio di 2-1, segnando l'unica sconfitta che, al momento, ha rimediato Floro Flores da allenatore del Benevento Calcio.