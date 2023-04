Serie B, LIVE / Benevento-Spal 1-2 Al Vigorito c'è lo scontro diretto per la salvezza

57' - Triplo cambio Benevento: escono Pastina, Schiattarella e Improta che lasciano il posto a La Gumina, Kubica e Ciano

51' - Spal di nuovo in vantaggio: ci prova Maistro, la conclusione viene deviata da Veseli. Sulla ribattuta si gionda Celia che realizza il 2-1

49' - Conclusione dal limite di Contiliano che viene deviata in angolo

47' - Ammonito Carfora

46' - Comincia il secondo tempo

45'+2' - Termina il primo tempo. Benevento-Spal 1-1

45' - Due minuti di recupero

38' - Pareggio del Benevento! Sinistro dal limite di Foulon che non lascia scampo ad Alfonso

37' - Dialogo tra Pettinari e Carfora, ci prova il giovane giallorosso con Alfonso che respinge

35' - Ammonito Nainggolan per fallo su Schiattarella

33' - Spal in vantaggio: nuova punizione di Nainggolan, la palla viene respinta dalla difesa e va sul destro di Prati che dal limite gonfia la rete alle spalle di Paleari

29' - Punizione di Nainggolan che pesca La Mantia: la palla colpisce il palo esterno e va fuori

23' - Regna l'equilibrio fino a questo momento: poche azioni sia da una parte che dall'altra

16' - Occasionissima Spal: conclusione di prima intenzione di Meccariello dal limite con Paleari che respinge

15' - Ammonito La Mantia per fallo su Foulon

12' - Ci prova Maistro dalla distanza: palla in curva

8' - Conclusione al volo di Carfora su assist di Foulon: palla alta, ma era fuorigioco del belga

4' - Calcio d'angolo di Pastina che pesca la testa di Tosca: respinge Alfonso

1' - Comincia Benevento-Spal

12:30 - Si osserva un minuto di silenzio in memoria dell'ex presidente Mazzoni

12:28 - Entrano le squadre in campo

Benevento-Spal 1-2, il tabellino

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Veseli, Tosca, Pastina (12'st La Gumina); Letizia, Schiattarella (12'st Kubica), Tello, Foulon; Improta (12'st Ciano), Carfora; Pettinari. A disp.: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Karic, Farias, Jureskin, Glik, Simy, Leverbe. All.: Stellone

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Arena, Celia; Contiliano, Prati, Maistro; Nainggolan; La Mantia, Moncini. A disp.: Pomini, Fiodarliso, Tripaldelli, Dalle Mura, Zanellato, Fetfatzidis, Murgia, Peda, Rauti, Tunjov, Rossi, Rabbi. All.: Oddo

Arbitro: Maresca di Napoli. Assistenti: Del Giovane e Massara. IV ufficiale: Di Marco. VAR e AVAR: Nasca e Muto

Marcatore: 33'pt Prati, 38'pt Foulon, 6'st Celia

Note: Ammoniti La Mantia, Nainggolan, Carfora. Minuti di recupero 2'pt

Benevento-Spal, il prepartita

Al Vigorito c'è il match tra Benevento e Spal, fondamentale scontro salvezza per le due formazioni che cercano il rilancio per tentare di conquistare almeno un posto nei play out. Giallorossi e biancazzurri hanno gli stessi punti in classifica, con Stellone che ha definito la sfida come "la partita della vita". Tra i giallorossi mancano gli squalificati Acampora e Viviani, oltre all'infortunato Capellini.