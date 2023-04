Benevento, la rabbia dei tifosi: "Vergognatevi, vogliamo la Primavera" La contestazione degli ultras al termine del match con la Spal

A circa un quarto d'ora della fine di Benevento-Spal, gli ultras della Curva Sud hanno duramente contestato la squadra, protagonista dello scempio visto al Vigorito contro la Spal. Diversi i cori intonati dai tifosi, dal "vergognatevi" al "vogliamo la Primavera". Subito dopo il triplice fischio, squadra e ultras hanno avuto un acceso confronto dopo la sconfitta che condanna la Strega all'ormai vicino ritorno in serie C. Carfora è tornato prima negli spogliatoi, visibilmente amareggiato e in lacrime per quanto stesse accadendo. Il giovane talento del settore giovanile le ha provate tutte, nella spensieratezza dei suoi 17 anni, nel dare una mano al Benevento.