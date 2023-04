Benevento, Vigorito richiama Caserta per il dopo Stellone Il tecnico è ancora sotto contratto con il club giallorosso

Dopo le dimissioni di Roberto Stellone, il presidente Vigorito ha richiamato Fabio Caserta sulla panchina del Benevento. Il tecnico, ancora sotto contratto con il club di via Santa Colomba, domani mattina sarà in città per parlare con il massimo dirigente giallorosso. Possibile un Caserta bis nel finale di stagione, con la Strega che dopo la sconfitta con la Spal è ormai proiettata verso la retrocessione in serie C.