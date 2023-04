Benevento, scelto il successore di Stellone Sarà Agostinelli il quarto allenatore dei giallorossi

Ennesima sconfitta del Benevento, retrocessione vicinissima, c'è solo l'aritmetica a tenere in vita la Strega contestata dai propri sostenitori. Stanchi di assistere a prestazioni indecorose. Stellone ci ha provato (le sue parole) ma ha deciso di fare un passo indietro. "Non mi sento più di continuare". L'allenatore ex Frosinone arrivato nel Sannio con grandi motivazioni e ottimismo tira i remi in barca. Giocatori stanchi mentalmente e fisicamente. Poca cattiveria agonistica, una resa arrivata già nei primi minuti del secondo tempo contro una squadra, la Spal, reduce da cinque sconfitte in trasferta. Ora la compagine di Oddo ci crede ancora. E il Benevento? Vigorito non molla e chiama sulla panchina giallorossa il quarto allenatore. Non ci sarà il ritorno di Caserta (nemmeno contattato) né Scarlato della Primavera. Il patròn ha chiamato Andrea Agostinelli impegnato a Malta. L'allenatore ha accettato subito lasciando la squadra che stava allenando e che non aveva più nulla da chiedere al campionato essendo già salva. In tarda mattinata il tecnico sarà a Benevento per la firma e nel pomeriggio sarà all'Imbriani per il primo allenamento.