Crisi Benevento, l'amarezza di Mastella: "Calciatori troppo demotivati" Il primo cittadino ha espresso il proprio rammarico sulla situazione che sta vivendo il club

Clemente Mastella si è lasciato andare a un commento sulla crisi che sta vivendo il Benevento Calcio. Visibilmente demoralizzato per l'ultimo posto in classifica, il primo cittadino ha sottolineato quando fosse "rammaricato che il Benevento sia in questa situazione, nonostante gli sforzi fatti". Mastella ha usato anche l'ironia, affermando che "vedo i calciatori molto demotivati, stanno peggio della mia voce".