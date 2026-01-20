Siracusa, il diesse Laneri: "Affronteremo il Benevento a viso aperto" Il dirigente dei siciliani, ex giallorosso, è intervenuto nel corso di Ottogol

Il Siracusa si prepara per il match di sabato con il Benevento. I siciliani, reduci dalle sconfitte rimediate contro Monopoli e Cerignola, cercheranno di insidiare la squadra allenata da Floro Flores. Nel corso di Ottogol, è intervenuto il direttore sportivo Laneri che, tra l'altro, ha ricordato l'esperienza vissuta nel sodalizio giallorosso nel 2012, quando venne nominato responsabile dell'area scouting: "A Benevento ho vissuto una parentesi breve, ma è stata molto positiva. Ho conosciuto Vigorito che rappresenta una tipologia di presidente che ormai non esiste più. Questi dirigenti mancano, è un padre di famiglia. Sono orgoglioso di averlo conosciuto".

"Turati ha dato una identità ben precisa al Siracusa"

Laneri ha poi proseguito parlando in vista del match di sabato tra Benevento e Siracusa: "Noi giochiamo ovunque al massimo. Sicuramente il Benevento ha un altro tasso tecnico, ma abbiamo una identità ben precisa. Sarà una bella partita. Turati ha delle idee molto importanti, ha dato una identità a questa squadra. Ci siamo sempre giocati le partite, senza mai difenderci o fare barricate. È un allenatore giovane che farà strada. Il caso Trapani? Ci abbiamo vinto, quindi saremmo penalizzati qualorasi verificasse l'esclusione. Noi siamo molto penalizzati, anche perché dovremmo giocare contro di loro all'ultima giornata".