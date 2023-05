Chiacchio e le possibili riammissioni in serie B: ecco cosa ha detto Le parole del noto esperto di diritto sportivo ai microfoni di Ottogol

Intervenuto nel corso di Ottogol, l'avvocato Edoardo Chiacchio ha fatto chiarezza sulle possibilità di riammissione del Benevento in serie B qualora dovesse agganciare il terzultimo posto in classifica: “È importante rimarcare – ha esordito Chiacchio – la differenza tra riammissione e ripescaggio. La riammissione si realizza attraverso lo scalamento della classifica, mentre il ripescaggio è un concorso in cui devono essere prodotti determinati requisiti che danno vita a un punteggio. Mi pare che da quest'anno si scali direttamente la classifica, di conseguenza i club che chiudono in una posizione migliore hanno maggiori possibilità rispetto a quelle che arrivano ultime”.

Chiacchio sulle situazioni di Reggina e Sampdoria

“Non è il primo anno che le società si avvalgono del principio di ristrutturazione del debito, il quale è un programma che viene promulgato dal tribunale. La Reggina non poteva pagare i contributi e le ritenute Irpef perché il tribunale di Reggio Calabria non glielo concedeva, poi il tribunale federale l'ha condannata. È chiaro che per iscriversi, la società calabrese dovrà mettersi in regola con le norme federali, altrimenti potrebbe esserci un grosso problema per la Figc. Le norme potrebbero essere eluse dal sistema della ristrutturazione del debito. La Reggina se non si metterà a posto sarà a grave rischio iscrizione. Che la Sampdoria corra il serio rischio del fallimento è un dato che tutti i giorni leggiamo sui giornali di Genova. Che la Reggina abbia dei problemi è certo, poi la giustizia sportiva ha fatto valere delle regole. Dovranno mettersi in regola con i pagamenti essenziali per ottenere la licenza nazionale. Poi, sia chiaro, potrebbe esserci uno scontro legale tra la Reggina e la terzltima. Le società di serie B non hanno gradito questo comportamento del club calabrese che comunque ha rispettato le disposizioni del tribunale di Reggio Calabria. Le altre società non hanno agito in via preventiva, attendendo il finale di campionato”.