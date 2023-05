Perugia-Benevento sarà l'ultima partita in giallorosso per molti I primi a salutare saranno i calciatori in scadenza di contratto

Perugia-Benevento metterà fine al campionato di serie B, con la Strega che lascerà la cadetteria per fare ritorno in serie C a distanza di sette anni. Dopo aver ingaggiato Marcello Carli come nuovo direttore tecnico, il prossimo passo sarà quello di analizzare la situazione contrattuale di tutta la rosa, valutando chi potrà far parte del progetto o meno. Lo stesso presidente Vigorito ha detto, in conferenza stampa, che questo sarà un passo condiviso "con chi deve venire" (il direttore ndr) e che i singoli calciatori saranno valutati sia per quanto hanno proposto in campo durante l'annata, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento mostrato fuori dal terreno di gioco. Insomma, dopo una stagione così negativa è facile immaginare che non tutti sono certi del posto, anche se sicuri di contratti di uno o più anni con ingaggi che non hanno nulla a che vedere con il campionato di serie C.

I calciatori in scadenza di contratto

Non mancano i calciatori in scadenza di contratto che saluteranno i colori giallorossi definitivamente dopo il 30 giugno. Tra questi ci sono Basit, Farias, Foulon, Manfredini, Sanogo, Vokic e Glik. Non entusiasmante l'esperienza di quest'ultimo nel Sannio: venne prelevato a parametro zero dal Monaco dopo la promozione in serie A con un contratto abbastanza oneroso. Al di là della professionalità che non si discute, il triennio vissuto a Benevento è stato caratterizzato da due amare retrocessioni che di certo non rendono onore alla sua lunga carriera. Terminerà il prestito, invece, dei vari La Gumina, Leverbe e Simy: per loro l'avventura giallorossa è arrivata al capolinea.