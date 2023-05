Serie B, LIVE / Perugia-Benevento 0-1 Al Curi si chiude il campionato della Strega

35' - Manfredini protagonista! Luperini colpisce la traversa con un colpo di testa, sulla ribattuta si fionda Iannoni con Manfredini che compie un grande intervento. Il Perugia ci prova ancora e va in rete con Lisi, ma l'arbitro annulla tutto per un fallo di Di Serio sull'estremo difensore giallorosso

32' - Benevento vicino al raddoppio: destro di Karic dal limite che esce di pochissimo

30' - Benevento in vantaggio! Lancio in verticale di Schiattarella per Koutsoupias che valla conclusione, Abibi respinge, sulla ribattuta si fionda Farias che gela il Curi

27' - Cross di El Kaouakibi, ci arriva Foulon con un sinistro al volo: palla alle stelle

19' - Tocco di esterno di Lisi sul quale non ci arriva nessuno: palla in angolo dopo una deviazione di El Kaouakibi

10' - Il Perugia cerca di bucare la retroguardia giallorossa con veemenza, anche perché da Palermo arrivano notizie positive. Il Benevento si difende senza strafare

5' - Insidiosissimo sinistro di Ciano dalla distanza: Abibi respinge con difficoltà

1' - Comincia Perugia-Benevento

20:34 - Si attende per il fischio d'inizio, deve esserci la contemporaneità su tutti i campi

20:30 - Si osserva un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna

Perugia-Benevento 0-1, il tabellino

Perugia (3-4-1-2): Abibi; Sgarbi, Angella, Curado; Paz, Iannoni, Santoro, Lisi; Luperini; Di Carmine, Di Serio. A disp.: Gori, Rosi, Cancellieri, Vulikic, Vulic, Matos, Olivieri, Ekong, Bartolomei, Kouan, Baldi, Capezzi. All.: Castori

Benevento (3-5-2): Manfredini; Veseli, Glik, Tosca; El Kaouakibi, Karic, Schiattarella, Koutsoupias, Foulon; Ciano, Farias. A disp.: Paleari, Lucatelli, Kubica, Tello, Leverbe, Carfora, Pastina, Sanogo. All.: Agostinelli

Arbitro: Dionisi di L'Aquila. Assistenti: Peretti e Vecchi. IV ufficiale: Catanoso. VAR e AVAR: Abbattista e Muto

Marcatore: 30'pt Farias

Note: Osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna

Perugia-Benevento, il prepartita

Al Curi si affrontano Perugia e Benevento per l'ultima giornata del campionato di serie B. Si chiude il sipario sul torneo cadetto, con i giallorossi che saluteranno la categoria per fare ritorno in serie C a distanza di sette anni dalla storica promozione conquistata nel 2016. L'obiettivo dei giallorossi, decimati dalle assenze, sarà quello di vincere per agganciare il terzultimo posto in classifica. Non sarà semplice contro un Perugia che potrebbe ancora agganciare i play out con una vittoria e una concomitante sconfitta del Brescia col Palermo.