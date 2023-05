Benevento, l'auspicio dei tifosi in uno striscione Il messaggio lanciato dai sostenitori giallorossi presenti al Curi di Perugia

Sono poco meno di venti i sostenitori giallorossi presenti nel settore ospiti del Curi. Come noto, la trasferta è stata vietata ai tifosi residenti a Benevento e provincia, causando l'assenza forzata del tifo autorizzato. I presenti hanno esposto uno striscione che rappresenta l'auspicio di tutti gli amanti della Strega: "Risorgeremo". La sfida con i grifoni rappresenta il saluto alla serie B da parte del Benevento che nella prossima stagione giocherà in terza serie a distanza di sette anni dalla storica promozione del 2016. Il messaggio lanciato dai tifosi, per l'appunto, rappresenta la mission della Strega nel prossimo futuro, alla ricerca di una "risurrezione" dopo la disastrosa annata appena vissuta.