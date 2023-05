Serie B, tutti i verdetti dopo l'ultima giornata Cosenza e Brescia ai play out. Il Benevento retrocede insieme a Perugia e Spal

Si chiude il campionato di serie B, con la definizione dei relativi verdetti tra promozioni, retrocessioni e spareggi. Frosinone e Genoa sono state promosse in massima serie, mentre retrocedono Perugia, Spal e Benevento. Ecco il programma di play off e play out:

Turno preliminare play off:

Cagliari-Venezia

Sudtirol-Reggina

Bari e Parma già qualificate in semifinale

Play out:

Cosenza-Brescia