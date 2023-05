Benevento, Agostinelli: "Dispiace perdere così. C'è gente che non ama la maglia" Il tecnico giallorosso: "Se fossi arrivato prima avrei potuto salvare la Strega"

Ecco le parole di Agostinelli al termine del match "Dà fastidio perché in una partita giocata per vincerla, ci stavamo riuscendo, l'abbiamo recuperata in dieci uomini. L'errore di Leverbe è lo specchio dell'annata. Dispiace perché meritavamo molto di più rispetto al Perugia. Abbiamo perso probabilmente perché c'è gente che non ama la maglia e neanche questo mestiere. Mi dispiace essere così duro, ma noi ci ammazziamo per fare i sacrifici. Si può perdere, ma bisogna farlo in maniera diversa. Così è brutto".

"Vigorito è un presidente da tenersi molto stretto. È uno dei pochissimi rimasti in Italia che fa per amore il suo mestiere. Il fatto che voglia ripartire subito penso che lo abbia dimostrato. Conosco molto bene Marcello Carli".

"Probabilmente se fossi arrivato prima avrei potuto salvare questa squadra. Ho visto dei miglioramenti in queste settimane".

"Continueremo ad allenarci. Insieme al presidente decideremo quando ci sarà il rompete le righe".

"Koutsoupias è un ottimo calciatore. Il Benevento può ripartire da questi giovani che sono bravi, possono essere sia in C e anche in B. Il presidente sa cosa fare, non serve che glielo dica. Siamo sulla stessa idea totale".