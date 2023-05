I 50 anni del Club Juventus "Gaetano Scirea" Evento festeggiato all'Hotel Il Molino: è intervenuta Mariella Scirea

50 anni di passione, un traguardo che suscita emozioni forti. Lo Juventus club “Gaetano Scirea Benevento” per suggellare l’importanza di questo obiettivo raggiunto, ha organizzato un evento presso l’hotel “Il Molino”. Ospite d’eccezione, Mariella Scirea, moglie del compianto Gaetano, mai dimenticato campione bianconero. Due i momenti che hanno caratterizzato questa ricorrenza. Prima un convegno, moderato dalla giornalista Marisa del Monaco, cui hanno preso parte la stessa signora Mariella e il presidente del club, Vincenzo Catalano, nelle vesti di padrone di casa, oltre che in quelle di promotore e organizzatore. A seguire una cena con musica dal vivo.

La storia del club è stata rivissuta attraverso le parole del presidente Catalano che ha ricordato come e perché si è deciso di costituire un club bianconero in città e chi ne furono gli artefici nel lontano 1972. Catalano ha anche ripercorso le tappe fondamentali che hanno caratterizzato questi cinquanta anni: incontri, trasferte, confronti con altri club sparsi sul territorio regionale. A rendere più incisivo il racconto del numero uno del circolo, un video con foto d’annata che si è chiuso con gli auguri da parte di calciatori della Vecchia Signora: Angelo Peruzzi, Angelo Di Livio, Massimo Bonini, Riccardo Scirea, Fabrizio Ravanelli, Andrea Barzagli, Michelangelo Rampulla e, dulcis in fundo, Alessandro Del Piero.

Mariella Scirea si è soffermata sullo stretto rapporto che la lega al club, tanto che non è la prima volta che giunge in terra sannita. Ha poi raccontato alcuni aneddoti legati alla storia della Juve degli anni in cui militava Gaetano e di quelli, più recenti, che la vedono sempre legata ai bianconeri. Al termine della tavola rotonda, è stata consegnata una targa ricordo agli otto soci fondatori: Enzo Arace, Rino Candela, Enzo Catalano, Gino Di Ponte, Gerardo Giusti, Cosimo Gramazio, Eduardo Serino, Sergio Viola. Bello il momento in cui la piccola Ludovica Bovio, ha consegnato un omaggio floreale a Mariella Scirea: ventidue anni prima, il papà Francesco, aveva fatto lo stesso. E’ stato, infine, il presidente Catalano a chiudere la serata offrendo, alla signora Scirea, in dono un quadro raffigurante la Rocca dei Rettori, a ricordo dell’evento.

Nella foto Mariella Scirea insieme ai soci storici del Club. Il primo a sinistra è il presidente Catalano