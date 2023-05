Benevento, quella frecciata di Vigorito a Glik in conferenza stampa Le parole del massimo dirigente nel corso della presentazione di Marcello Carli

Tra i tanti concessi espressi da Vigorito nel corso della conferenza stampa di presentazione di Marcello Carli, non è mancata una "frecciatina" nei confronti di chi ha indossato la maglia giallorossa: "Quando i miei ex calciatori si fanno espellere per un eccesso di esuberanza sbagliano, ma vanno premiati perché l'hanno fatto per difendere. Quando invece uno si fa espellere come un cretino per proteste, venendo meno in una partita molto delicata, allora va multato. La penso così. Bisogna imparare che se ti dai una martellata sul dito, non è che poi per compensare te lo dai anche sull'altra mano. Al massimo butti il martello a terra. Quest'anno ne abbiamo perse parecchie di occasioni simili, forse perché i calciatori non avevano il filo dell'anima. O forse non si sanno controllare".

Quella pesante ammonizione rimediata da Glik

Facile intuire il riferimento di Vigorito a Glik. Il centrale difensivo polacco, infatti, si fece ammonire in maniera piuttoso ingenua nel corso del match giocato dal Benevento contro il Parma per eccessive proteste. Si rivelò un giallo pesantissimo, visto che Glik era diffidato e fu costretto a saltare l'importante trasferta di Cittadella che rappresentava l'ultima possibilità della Strega di tentare la permanenza in serie B.