Il Benevento presenta Carli LIVE: la conferenza stampa in diretta Le prime parole da giallorosso per il nuovo direttore tecnico

Comincia ufficialmente l'era Carli. Il nuovo direttore tecnico giallorosso è pronto a presentarsi alla stampa in conferenza, accompagnato dal presidente Oreste Vigorito. Carli, come noto, ha firmato un contratto triennale e sarà chiamato a ricostruire il Benevento dopo l'amara retrocessione maturata nel corso della stagione appena conclusa.

Il presidente Vigorito dà il via alla conferenza stampa: "Ringrazio Carli per la disponibilità data in maniera estremamente semplice. Siamo tornati a parlare una lingua che è la nostra, questo tipo di lingua sarà utilizzata - non solo da me per tutto l'anno - ma anche imparando da persone che negli anni hanno lavorato altrove. Mi auguro che tutti possiate dare la massima collaborazione per cominciare, non per ricominciare. La vita non deve mai essere un riniziare daccapo. Cominciamo con uno spirito nuovo, facendo tutti un esame degli errori che ci sono stati. Diamo una mano a questa società, questo pubblico e a questo direttore che ci ha messo la faccia e che mi auguro possa dare vita a un percorso bello e ricco di soddisfazioni. Quella di Carli è una idea già da qualche anno. Mi ha colpito una sua intervista, sono sempre stato curioso di conoscerlo. Pensavo di poter realizzare questa idea già da qualche anno, poi come al solito sono lento nel prendere le decisioni. Nelle ultime interviste ho dato delle spiegazioni e sono alla base del rapporto con il direttore: dissi che dobbiamo tornare a essere una sana squadra provinciale, dobbiamo ritrovare il piacere di ascoltare il rumore dei passi nei vicoletti. L'euforia della serie A, giustificatissima, l'arrembaggio al Benevento società solida ha causato una crepa nella diga. A un certo punto abbiamo dimenticato. La nostra discesa è cominciato quando abbiamo battuto la Juventus. Ho avuto modo di dire che amo il calcio della serie C perché è fatto ancora di valori e di ragazzi che hanno ancora il sogno di fare qualcosa di bello. Un giorno un uomo di calcio mi disse di prendere calciatori che non hanno soldi in banca, perché loro sognano di fare i soldi. Io sono uno dei responsabili di certe scelte. Negli ultimi tempi, a partire dall'anno dei record, ho smesso di fare il presidente, affascinato dal fatto di aver raggiunto certi risultati. Mi sono messo un po' più dietro, sbagliando. Mi auguro di non fare più gli errori di prima. Carli è un uomo che ama il suo lavoro. Mi ha detto che pagherebbe per fare ciò che più gli piace e io faccio la stessa cosa perché mi piace e perché mi dà calore umano. Questo è un po' mancato negli ultimi tempi. Dobbiamo fare gli spettatori, ma non possiamo sostituire Carli né chi verrà che credo sarà la scelta giusta. La stampa deve dare un grosso contributo, non dovete mentire per difenderci ma evitare di mentire per fare scoop".

Ecco le parole di Carli: "Sono strafelice. Vigorito mi ha chiamato in un momento difficile per lui, ma anche per me. Vengo da una esperienza negativa, non ho mai cercato scuse. Me ne sono stato a casa mia a tenermi dentro gli errori. Cercavo un posto che avesse determinate caratteristiche perché io ho determinate caratteristiche. Gli ho dato la mano in modo convinto, credo di aver fatto la scelta giusta. Questo non vuol dire che farò bene, ma sicuramente ho roba positiva da tirare fuori. L'allenatore? Abbiamo parlato delle caratteristiche. Ho le mie idee, il nome ce l'ho in testa. Voglio prendere gente che veda Benevento come qualcosa di straordinario. Per me Benevento è un qualcosa di straordinario, ho sentito l'emozione di venirci. A me non importa la categoria. Nella vita vorrei fare questo, è il mio sogno: sono felice di fare questo lavoro e devo farlo per le mie caratteristiche. Voglio prendere un ragazzo giovane e con entusiasmo, ma deve essere bravo e ci deve piacere. Da qui al 29 agosto, un allenatore si trova. Ci piacere ricominciare e prendere un profilo giovane. Il Benevento non deve avere il problema dell'allenatore, in tanti verrebbero di corsa".

Carli ha proseguito: "Ho ascoltato i calciatori, non ci ho parlato. Ho parlato con i procuratori. C'è la volontà di cambiare, ma è presente il problema dei contratti. Il discorso è complesso. Il calcio è semplice, ma non semplicissimo. Su quattro o cinque nomi siamo abbastanza convinti che bisogna cambiarli sicuramente, su altri vedremo. L'idea è quella di cambiare il più possibile".

Vigorito ha poi sottolineato: Il direttore tecnico è una necessità che avanzo da 17 anni, mettendo insieme i direttori della prima squadra e della seconda. Tutte le volte che è arrivato qualcuno, mi ha promesso che sarebbe andato nel settore giovanile senza farlo. Carli ha dato la sua disponibilità".

Carli: "In questo momento siamo il Benevento, un club che negli anni ha fatto un qualcosa di straordinario. Siamo reduci da una situazione particolare. Come vogliamo ricominciare? Dobbiamo essere bravi a dare una identità forte a questo club. Vorremmo fare una squadra rinfrescata, con gente pronta e che faccia un grande campionato. Credo che la gente abbia bisogno di emozioni, altrimenti non ci sarebbe motivo di esistere. Il calcio devi farlo se sei emozionato nel vedere una cosa. Dobbiamo far ritornare la gente allo stadio e farla divertire: questo è il primo step che non dobbiamo fallire. Non conosco la serie C? A dir la verità non conoscevo neanche la B, così come la serie A. Ho fatto più danni all'ultimo anno piuttosto che nel primo. Non ho paura della categoria, so che andremo su campi belli e difficili. Ho voglia di iniziare a programmare. Quando ho incontrato il presidente ci sarà la possibilità di salvarsi, ma avevo detto che sarebbe stato difficilissimo. A me non cambiava nulla, io volevo solo le emozioni per venire e Vigorito me le ha fatte trovare. L'essere inesperto della categoria va bene, ritornerò ai primi anni che ho iniziato. Galliani mi disse che il calcio è uguale in qualsiasi categoria, nel vedere il Monza in C era emozionato. Questa è la cosa più importante che bisogna trovare. Più vedo che ci sono problemi e più sono carico. Sarà un campionato difficile, per me è un orgoglio andarci e sono strafelice di fare questa avventura. Prendo da esempio questi campi dove si fa calcio vero, non vedo l'ora di andarci. Ci sarà da soffrire, ma anche da gioire. L'entusiasmo ce l'ho da vendere".

Carli: "Ci sono gli strascichi della retrocessione. Il problema più grosso è non sbagliare la persona giusta. Lo step principale è quello di non sbagliare il nostro condottiero. Sarà determinante dargli una mano e metterlo nelle condizioni di fare bene. Ciò che mi tiene in ansia è la scelta del mister. Lo sceglierò insieme col presidente. Sono convinto di chi porterei qui domattina. Agostinelli? È chiaro che già ci ho parlato. Non si possono sbagliare gli atteggiamenti, stasera siamo a cena insieme. Abbiamo apprezzato il lavoro, è stato il primo a saperlo. Probabilmente gli proporremo un ruolo nell'area scouting. I giovani? Non esistono giovani e vecchi. Ci sono calciatori di livello morale, fisico e tecnico che sono straordinari per il posto dove sono. Qui può restare anche qualche vecchio, ma soltanto se amano la piazza e l'ambiente dove lavorano. Abbiamo l'idea di mettere ragazzi che sono nostri e del settore giovanile. Il giovane bisogna saperlo aspettare, altrimenti non cresce. Ci sono delle cose che quando le fai ti danno, ma a volte ti levano. Tutti parlano di Empoli, ma lì lo fanno perché se perdi cinque partite non c'è un dramma sportivo. Bisogna sapere accettare anche l'obiettivo di prenderlo tra due anni, ma quando lo agguanti è più facile da realizzare il sogno. Sono per i giocatori bravi".

Vigorito: "Dovremo scegliere l'allenatore il prima possibile. Le parole di Carli sono la garanzia della volontà di voler scegliere l'uomo giusto. Oggi la società è contenta di avere una persona che lavora dieci ore al giorno per preparare le cose da fare nelle altre dodici ore. Avremmo raggiunto l'accordo che Carli avrebbe cominciato il primo luglio, ma già sta qui. Non ha chiesto nulla. È una situazione che va affrontata adesso. La squadra la costruisce Carli di intesa con l'allenatore, parlandone anche con il presidente".

Carli: "Per me l'importante era che il presidente avesse la voglia di ripartire. Ci abbiamo messo un secondo per trovare l'accordo, ma soprattutto ho trovato una persona entusiasta che aveva voglia di fare".

Vigorito: "La guida del settore giovanile resta a Palermo che già si è incontrato più volte con il direttore. Ho visto grande entusiasmo. Ci siamo qualificati ai play off, ma c'è da dire che difficilmente superiamo il primo turno. Se ogni anno arriviamo ai play off e poi non superiamo il livello, vuol dire che non l'abbiamo maturato. Sono 16 anni che il Benevento spende per il vivaio più di tante squadre che spendono in serie C e qualcuna anche in B. Non è l'unico motivo per il quale abbiamo chiesto al direttore Carli di darci una mano, ma ci fidiamo molto nelle sue capacità".

Carli: "In testa ho l'ultimo anno che ho fatto, so di aver sbagliato. Mi sto portando dietro questo. Ciò che non posso sbagliare è ridare un'anima a questo club. I risultati straordinari sono già arrivati, difficilmente potrò fare meglio. Siccome ha perso qualcosa per strada, il mio obiettivo sarà quello di trovare questo. Se non ci riuscirò, allora avrò fallito. Le caratteristiche devono essere quelle di una squadra garibaldina che faccia emozionare. L'idea è questa".

Vigorito: "Non ho detto che non si può competere con i fondi, ma che si deve cambiare strategia. La presenza di oltre venti proprietà straniere dovrebbe far riflettere un po'. Il calcio non è un investimento. Mi fa sorridere questa cosa. Se facessi gli stessi investimenti nelle altre aziende che dirigo, non potremmo fare neanche l'Eccellenza. Dobbiamo investire nell'animo originale del calcio, entrando nella comunità della città che ci ospita, interpetrandone gli umori. È l'anima di una città che deve arrivare a un presidente di calcio. Una società dovrebbe togliere un calciatore di talento dalla squadra e crescerlo, portando poi ad avere uno zoccolo duro. Non possiamo fare i miliardari sul calcio perché non è un investimento. Io non faccio spettacolo, altrimenti mi divertirei a fare le opere dei pupi. Il calcio è comunità, partecipazione, solidarietà. Legato a una filiera che deve darli un futuro, nel calcio come nella scuola. Altrimenti non avrie ragazzi a convitto pieno da 17 anni. Bisogna costruire la fabbrica dei calciatori. Questa città può farlo, deve solo convincerli che anche quando la partita è brutta devono sudare la maglia. Qua se sudano la maglia e perdono è la stessa cosa. Agli atti c'è la volontà di fare una riforma del calcio. Se non si cambiano le regole di un sistema calcio che cammina sulla base di leggi vecchie da 30 anni, la competizione non ci sarà mai. Non perché gli altri hanno più soldi, ma perché ci sono interessi diversi. L'arrivo di dirigenti che rappresentano proprietà di cui non ne conosciamo la paternità, significa rompere il filo dell'anima. Questo toglie la regolarità".