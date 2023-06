Benevento, Agostinelli: "Con me c'è stata una ripresa. Sui tifosi dico questo" Le parole dell'ex tecnico giallorosso sull'esperienza sannita

Intervenuto a Radio Marte, Andrea Agostinelli ha parlato delle settimane vissute a Benevento da allenatore: "È stata un'esperienza forte, perché quando sono arrivato c'era un po' di devastazione mentale e pessimismo, forse sono riuscito a ridare speranza in certi momenti a questa squadra che se l'è giocata con tutti. C'è stata una ripresa sotto il profilo dei numeri e dei gol. Sono stato anche premiato dalla gente di Benevento, che ringrazio, come ringrazio anche il presidente Vigorito che mi ha dato questa opportunità e mi ha fatto rimanere nell’organico della società". Come noto, Agostinelli resta nel Benevento Calcio, dove avrà un ruolo nell'area scouting giallorossa.