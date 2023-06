Benevento, stadio Vigorito: il Comune concede uso temporaneo per iscrizione in C La nota emessa da Palazzo Mosti

Come emerso da una nota giunta da Palazzo Mosti, la Giunta comunale ha deliberato il via libera alla concessione d'uso temporaneo dello stadio 'Ciro Vigorito', in modo da permettere la regolare iscrizione al Benevento in vista del prossimo campionato di serie C. Come noto, il termine ultimo per presentare la domanda è fissato al prossimo 20 giugno. La nota prosegue con "il dirigente ha dunque ricevuto il nulla osta a concedere la concessione d'uso, con differimento ad un momento successivo delle procedura ad evidenza pubblica, poiché è volontà dell'amministrazione quella di acquisire la progettazione di un intervento di riqualificazione complessiva dell'impianto".