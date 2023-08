Lunedì 7 agosto i calendari di serie C: avvio il 3 settembre Comincia a delinearsi la nuova stagione anche in terza serie

Le ultime decisioni del Tar del Lazio, potrebbero condizionare pesantemente anche l'andamento della serie C. Un effetto domino, che potrà essere concretizzato solo dopo il Consiglio di Stato del 29 agosto. Una cosa è certa: il campionato di C non inizierà più il 27 di agosto, ma la settimana dopo, il 3 settembre. Lunedì dovrebbe essere già il momento del calendario della C. Prevista una X al posto della Casertana, che a questo punto dovrebbe essere con le spalle al sicuto, ma la cui posizione sarà ufficializzata solo dopo il 29 agosto. A questo punto è anche lecito anticipare il girone meridionale della serie C, che dovrebbe essere questo: Avellino, Benevento, Brindisi, Casertana (che inizialmente sarà indicata con una X), Catania, Cerignola, Crotone, Foggia, Francavilla, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris. Un girone impegnativo con ben 7 squadre campane, oltre a squadre che rappreentano grossi centri come Catania, Foggia, Messina, Taranto e lo stesso Crotone.