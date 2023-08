Mercato, Ciano: Rivoglio la B col Benevento L'esterno di attacco ammette di voler restare: la retrocessione non è andata giù

È stato uno dei pochi calciatori risparmiato dalla tifoseria giallorossa in occasione della retrocessione. Non ha aiutato il lungo infortunio ma nel finale ha provato a dare il suo contributo. Camillo Ciano ammette che non sarà semplice scrollarsi di dosso le ultime vicissitudini. “Stiamo ripartendo, il ritiro ci sta aiutando così come l’entusiasmo del nuovo allenatore, ma non si può come per magia dimenticare in fretta una stagione terminata nel peggiore dei modi”. Servirà ottimismo per il futuro. “Abbiamo tutte le carte in regola per disputare un campionato di vertice, è chiaro che dovremo darci dentro col lavoro. È da tempo che non gioco in serie C ma so bene che sarà un campionato difficile, serviranno determinazione e concentrazione ma anche tanto agonismo”.

Sul suo futuro Ciano ha pochi dubbi. Per carità nel mercato tutto può accadere ma la sua volontà è quella di riscattarsi col Benevento. “Ho dato la mia disponibilità, è chiaro che i matrimoni si fanno in due ma mi piacerebbe riconquistare la B con questa maglia. L’abbiamo persa in malo modo, è giusto dare disponibilità ad una società che ha creduto sempre in noi”. Tanti giovani in rosa, Ciano sa bene che bisognerà sostenerli. “Andranno coccolati e bastonati allo stesso tempo. Ci sono giovani interessanti che potranno crescere e dare il loro contributo. Stiamo creando un bel gruppo, pensiamo solo al lavoro e a gettare basi importanti”. Il tecnico sta già trasmettendo le sue idee. “Ha una filosofia di gioco ben chiara. In avanti ci divertiremo sicuramente, ha un atteggiamento propositivo. L'obiettivo è mantenere sempre il pallino del gioco e commettere il minor numero di errori nella fase di possesso. Fondamentali saranno le transizioni, recuperare subito il pallone per attaccare con più uomini nell'area avversaria”.