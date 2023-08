Benevento, mini sfide per i giallorossi. Sul podio El Kaouakibi e Tello Capellini ha iniziato a lavorare col gruppo

Seduta pomeridiana quest’oggi per i giallorossi che domani saranno impegnati in una doppia. Il gruppo non si è fermato nonostante la pioggia battente. Andreoletti ha messo in pratica una serie di sfide basate sull’intensità e sulla tecnica. Il modo giusto per non risparmiarsi divertendosi. Dopo il riscaldamento il campo è stato diviso in più parti con delle mini sfide che i calciatori hanno dovuto affrontare formando delle coppie. Una simpatica imitazione di “giochi senza frontiere”. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la coppia composta da Tello ed El Kaouakibi, al secondo posto si sono posizionati Ciano e Improta. L’allenamento è terminato con un mini torneo con quattro squadre chiamate ad affrontarsi. Sfide che per un intero pomeriggio hanno spazzato via i rumors di mercato. Lavoro differenziato per Kubica, Capellini si è aggregato prendendo parte alla prima fase di gioco, Acampora è ancora alle prese con qualche fastidio, corsa per lui.