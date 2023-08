Benevento, Vigorito e Carli lasciano il ritiro Il direttore tecnico tornerà domani in occasione dell'amichevole

Doppia seduta di allenamento al Mancini Park Hotel. Stamani la squadra ha lavorato in palestra e poi sul campo. Andreoletti ha suddiviso i giocatori in più gruppi per curare le diverse fasi di gioco. Corsa solitaria col preparatore atletico per Acampora, oramai il giocatore ha la testa altrove. È stato chiaro nel colloquio con il presidente Vigorito. L’intenzione è quella di andare via, non ci sono più motivazioni per restare in giallorosso. Su di lui c’è il Pisa, la società toscana ha già raggiunto l’accordo col centrocampista, manca però quello con il Benevento che ha chiesto almeno 600 mila euro per chiudere la pratica. Con le valigie pronte c’è anche Viviani che dovrebbe accasarsi al Cosenza. Devono invece trovare sistemazione Letizia e Schiattarella. I due si stanno allenando col gruppo ma sono consapevoli di non rientrare più nei piani. Potrebbe esserci invece un dietro front per Improta, il tecnico Andreoletti si è espresso favorevolmente ed è evidente che la società ne terrà conto. Altri dubbi su Moncini. L’attaccante non ha negato la volontà di volersi accasare al Modena che però ha offerto solo 200 mila euro per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore. Il Benevento chiede almeno un milione, lontane quindi le posizioni dei due club. Il direttore Carli che ieri sera ha lasciato il ritiro romano (tornerà domani in occasione dell’amichevole) sta lavorando per colmare due vuoti: quello del terzino destro e del perno centrale, serviranno figure di esperienza. Ha salutato il gruppo anche il presidente Vigorito in partenza per le sue vacanze estive. Questo pomeriggio ci sarà un’altra seduta di allenamento per la squadra di Andreoletti.