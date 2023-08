Masciangelo: "Pronti per la C. Dobbiamo ripartire" Il terzino su Andreoletti: E' attento ai minimi particolari, faremo belle cose con lui

Era andato via a gennaio. La retrocessione non era ancora contemplata ma le difficoltà erano già presenti sul cammino della Strega. Masciangelo però aveva avuto un’altra missione con il Palermo, ma ora è tornato per indossare nuovamente la maglia giallorossa. “Sono qui a Roma per rimettermi in gioco. Purtroppo la stagione per il Benevento è terminata nel peggiore dei modi, ma stiamo provando a guardare avanti. C’è voglia di far bene con il nuovo allenatore. È un gruppo motivato e determinato ad affrontare nuove sfide”.

Dal canto suo non ha dubbi: restare per far bene. “Esatto, ringrazio il presidente Vigorito che stimo molto per aver creduto in me in questo anno e mezzo. Sto lavorando sodo per farmi trovare pronto, il mio obiettivo è quello di mettere in campo ottime prestazioni per la squadra”. Una new entry nel suo reparto. C’è anche Benedetti. “E’ un calciatore forte, potrebbe fare la differenza in serie B, figuriamoci in C. Si è creato subito un bel rapporto anche fuori dal campo”.

Presente in questi giorni di ritiro anche il patròn Vigorito, un punto saldo per la squadra. “Ancora una volta ci ha fatto sentire la sua vicinanza nonostante le ultime vicissitudini legate al campionato. Siamo sempre molto felici quando ci viene a trovare, ci carica e ci dà il giusto entusiasmo”. Promosso anche Andreoletti: “Ci sta facendo lavorare sodo ma è giusto così, i ritiri nascono per questo motivo. C’è bisogno di gettare basi solide per la nuova stagione. Il mister è maniacale sulla fase difensiva, è attento ai minimi particolari e questo è un bene per noi. Ribadisco, stiamo lavorando alla grande e sono certo che faremo cose importanti”.