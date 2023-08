Andreoletti: "Ecco cosa mi piace del Benevento. Meccariello? Mi aspetto questo" Il tecnico giallorosso ha anche annunciato delle possibili nuovi amichevoli

Matteo Andreoletti è soddisfatto dopo il secondo test stagionale giocato dal Benevento contro la Romana Footbal Club: "Vivo le partite allo stesso modo, per me l'atteggiamento deve essere sempre al massimo. Vedo tanta voglia da parte dei ragazzi, oltre alla disponibilità di provare ciò che facciamo in settimana. Abbiamo spinto tantissimo nei giorni scorsi, quindi ci aspettavamo di essere un po' contratti. La situazione fisica non era ottimale, ma deve essere così in questo momento della stagione. I ragazzi lavorano in un certo modo, la domenica provano le manovre su cui lavoriamo tutti i giorni. Credo che questo sia l'aspetto più bello che mi porto via da queste settimane di lavoro".

MECCARIELLO - "Abbiamo aspettative altissime su di lui, due anni fa giocava in serie A. È un calciatore del territorio, legatissimo a questa maglia. Vogliamo che sia trascinatore per tutti, con la Romana è stato encomiabile dal punto di vista dell'atteggiamento. Nel secondo tempo è stato capitano, si è meritato questo onore per come si è presentato. Mi aspetto che diventi un leader di questa squadra, ne abbiamo bisogno".

CAPITANO - "Il ruolo del capitano è importantissimo perché è qualcuno su cui poter fare affidamento. Dovrà essere il capitano del Benevento, non di Andreoletti, quindi sarà una scelta condivisa con tutte le parti della società. Sono convinto che decideremo in concilio, perché questa è una scelta molto importante che non si può fare a cuor leggero. Quando sapremo veramente chi farà parte di questa squadra, faremo la scelta migliore per questa società".

VIVIANI E IMPROTA - "Pensare ai calciatori che avevamo fuori fa spavento, questa la dice lunga sulla prestazione dei ragazzi. C'è qualche elemento che non farà parte del progetto tecnico, ma lavora con noi e rispettiamo. Altri non hanno giocato per questioni fisiche. Viviani e Improta hanno dei leggeri fastidi, quindi ho deciso di non inserirli in lista".

AMICHEVOLI - "Avere la possibilità di lavorare qualche settimana in più non fa male. Siamo tanti, qualche innesto lo faremo ancora. Lo slittamento del campionato mi permetterà di lavorare con tempo e tranquillità. Le amichevoli? Stiamo ragionando con la società, c'è l'idea di fare una o due partite competitive contro squadre di serie C. Sarà importante capire la categoria, contro avversari di livello. Chi affronta il Benevento ci tiene a fare bella figura, quindi prima incontriamo avversari che ci fanno capire che significa la categoria e prima ne usciremo una squadra migliore".