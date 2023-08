Anche le partite di C andranno in diretta: Sky o Dazn La Lega ha già pubblicato il bando: le offerte devono pervenire entro il 9 agosto

Anche la C avrà la sua piattaforma per la trasmissione in diretta delle gare. Sono in ballo per ora Sky e Dazn, dopo che Eleven Sport ha disattivato i propri servizi in Italia. La Lega Pro ha dunque aperto il bando di gara per l'assegnazione dei diritti televisivi relativi alle stagioni 23/24 e 24/25. Il presidente della Lega Marani ha fatto sapere che sia Sky che Dazn hanno manifestato interesse verso la serie C e che la Lega assegnerà i diritti entro e non oltre Ferragosto. Il bando è stato già pubblicato dalla Lega Pro e in questo è specificato che che l’offerta minima per singolo campionato è di 3.900.000 €. Nel bando è anche specificato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato nelle ore 12:00 del 9 agosto. La Lega assegna il cosiddetto “Pacchetto Nazionale Pay” che comprende questi eventi: a) tutti gli Eventi del Campionato di Serie C (Regular Season, Play Off e Play Out); b) tutti gli Eventi della Coppa Italia Serie C; tutti gli Eventi della Supercoppa Serie C, con obbligo, relativamente agli Eventi del Campionato di Serie C (Regular Season, Play Off e Play Out) e della Supercoppa Serie C, di trasmettere In Diretta tutti gli Eventi; relativamente agli Eventi della Coppa Italia Serie C, di trasmettere In Diretta tutti gli Eventi a partire dagli ottavi di finale; su almeno una Piattaforma e parte di essi su una seconda Piattaforma.