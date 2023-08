Diretta amichevole Benevento-Monterosi, LIVE Al Mancini l'ultimo atto del ritiro dei giallorossi contro un'avversaria di pari categoria

63' - Non manca il nervosismo nel corso della partita: fallo di reazione di Tello, c'è una scaramuccia che ha visto protagonisti Viviani e Vano

46' - Rientrano le squadre in campo, entra Viviani al posto di Acampora

45'+3' - Termina il primo tempo. Infortunio per Cinaglia nel Monterosi

43' - Ci riprova il Monterosi con Costantini: Manfredini si oppone ancora una volta

41' - Punizione di Di Paolantonio che sfiora la porta difesa da Manfredini

30' - Lenta conclusione di Moncini: facile parata dell'estremo difensore del Monterosi

25' - Pareggio del Monterosi: Fantacci mette a segno il gol dell'1-1

20' - Destro di Palazzino che non impensierisce Manfredini

14' - Ci riprova il Monterosi con Fantacci: Manfredini devia in angolo

13' - Reazione del Monterosi con Palazzino: Manfredini respinge

11' - Benevento in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Moncini sblocca il risultato al termine di un batti e ribatti che ha visto protagonista l'estremo difensore Mastrantonio

4' - Ci prova Costantino da buona posizione, Meccariello ci mette il piede e devia in angolo

2' - Monterosi pericoloso con una conclusione dal limite di Di Paolantonio che ha sfiorato la porta dopo una deviazione

1' - Comincia la partita

Benevento-Monterosi, le formazioni ufficiali

Benevento (4-3-3): Manfredini; El Kaouakibi, Meccariello, Rillo, Benedetti; Tello, Acampora, Koutsoupias; Ciano, Moncini, Bolsius. A disp.: Paleari, Giangregorio, Capellini, Veltri, Masciangelo, Viscardi, Karci, Masella, Sorrentino, Rossi, Talia, Carfora, Viviani. All.: Benedetti

Monterosi: Mastrantonio, Di Renzo, Di Paolantonio, Costantino, Cinaglia, Fantacci, Parlati, Piroli, Sini, Altobelli, Palazzino. A disp.: Forte, Rigon, Verde, Di Francesco, Frediani, Santarpia, Giordani, Tartaglia, Bittante, Perrotta, Ferrari, Vano. All.: Romondini

Benevento-Monterosi, il prepartita

Ultima amichevole del Benevento nel ritiro della capitale. Dopo il test disputato ieri contro la Primavera della Roma, i giallorossi chiuderanno la permanenza al Mancini con la sfida al Monterosi, formazione che troveranno da avversaria nel prossimo campionato di serie C. Per la formazione guidata da Andreoletti è la quarta amichevole in ritiro