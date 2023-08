Andreoletti: "Il Benevento è una squadra forte, ma non basta" Le parole del tecnico al termine del match col Monterosi

Al termine del test giocato contro il Monterosi, il tecnico Andreoletti ha commentato così subito dopo il triplice fischio: "È stata una partita tosta, molto fisica. Il tasso tecnico non è stato altissimo, ma il mio compito era anche quello di far capire alla squadra cos'è la serie C. I giocatori del Benevento vengono da altre realtà, quindi è importante capire dove siamo. Non sarà una passeggiata, gli avversari non si spostano perché abbiamo la maglia del Benevento".

ANALISI - "Devo analizzare queste settimane di ritiro. Sono contento dell'atteggiamento. Nelle ultime partite il nostro obiettivo era quello di dare minutaggio, ma anche la possibilità ai ragazzi di mettersi in mostra. La partita col Monterosi non mi ha soddisfatto dal punto di vista qualitativo, non ho visto il solito Benevento. Questo fa parte di un percorso che fino a questo momento è stato bellissimo: una piccola battuta d'arresto dal punto di vista qualitativo ci sta".

LAVORO - "Abbiamo lavorato con grande intensità, quindi finire questo ritiro senza infortuni gravi è molto importante. È un obiettivo bellissimo che mostra la grande qualità del lavoro, così come quello del mio staff".

LEADER - "La figura del capitano è di grande importanza. Abbiamo bisogno di più leader possibili. Queste settimane mi sono servite per conoscere bene i ragazzi. Ci sono dei potenziali capitani e altri che potranno darci una mano nella gestione, oltre a essere dei punti di riferimento per tanti ragazzi giovani che si stanno approcciando alla prima squadra".

GIOVANI - "Devo fare i complimenti a chi lavora nel settore giovanile, soprattutto perché ho trovato dei ragazzi già pronto e questo non è affatto scontato. Li ringrazio pubblicamente. Sorrentino ha realizzato 9 gol in serie D, si tratta di un campionato che non è affatto banale, vuol dire che ha qualità e le sta dimostrando. Farà parte sicuramente del progetto. Mi ha impressionato anche Viscardi. Anche lui viene dalla serie D, oggi stiamo valutando una sua permanenza perché ha delle caratteristiche importanti. Gli faccio i complimenti, dovrà essere uno spunto per gli altri che andranno in prestito".

BOLSIUS - "Ha grande qualità, nell'uno contro uno è devastante. È destinato a crescere, ma non dovrà perdere le sue qualità".

CENTROCAMPISTA - "Il calciatore davanti alla difesa è determinante per il nostro sistema di gioco. Mi dispiace di non aver potuto sfruttare al meglio Alfieri, poteva interpretare bene quel ruolo ma c'è tempo. Al momento non so chi ricoprirà quella posizione, le caratteristiche che ho in mente sono ben chiare: pochi tocchi, verticalizzare e allargare il gioco".

MERCATO - "Parlo molto con la società, le idee sono chiare. Alle spalle ho una dirigenza che non si tirerà indietro. Questa è una squadra di giocatori forti, ma questo non basta: ci vuole gente con la testa giusta, altrimenti chi non è pronto farà un percorso diverso".