Lo sguardo di un "immortale" sul nuovo Benevento Fabrizio Melara era presente al Mancini ad assistere all'amichevole col Monterosi

Non ha resistito al richiamo della sua vecchia squadra, quella che in carriera gli ha dato maggiori soddisfazioni. Così al Mancini Park Hotel, in occasione dell'amichevole col Monterosi, si è visto un Fabrizio Melara in splendida forma, con quel suo sorriso contagioso, che è l'antitesi dei tanti “musi lunghi” che gravitano nell'organico giallorosso. Melara, lo ricordiamo, è stato tra quelli che ha conquistato la storica promozione in B nel 2015/16 con Auteri e la serie A l'anno seguente con Baroni. Una doppietta storica che nessuno nel Sannio ha mai dimenticato, tanto da affibbiare ad ognuno di quei giocatori il soprannome di “immortale”. E lui, ogni volta che capita, torna a vedere quella che considera la sua squadra del cuore. Una presenza gradita e, vogliamo sperare, anche beneaugurante per la strega.

Nella foto di Mario Taddeo, Melara al Mancini Park Hotel