Abbonamenti, via alla fase libera: è subito folla ai botteghini Questa seconda fase dopo la prelazione durerà all'incirca fino al 9 settembre

Si movimenta la campagna abbonamenti del Benevento. Terminata la fase di prelazione con la sottoscrizione di circa 1.500 tessere, stamattina tanta gente ha preso d'assalto i botteghini, nonostante il caldo e il sole che batte forte. La vendita cosiddetta libera si è aperta stamattina alle 10 e durerà fino alla vigilia della prima gara casalinga (in programma per ora il 10 settembre contro la Virtus Francavilla, ma anticipi e orari devono essere ancora comunicati...). C'è dunque ancora quasi un mese per acquistare la tessera annuale del campionato della squadra giallorossa.