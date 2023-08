Rosso e Mastella, la storia Instagram beneaugurante per Vicenza e Benevento Il primo cittadino è stato immortalato insieme al presidente del club veneto

È stata abbastanza curiosa la storia Instagram postata da Renzo Rosso, presidente del Vicenza, insieme al sindaco Mastella. Sia la compagine biancorossa che il Benevento, saranno ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie C.

La storia Instagram di Renzo Rosso

La storia di Renzo Rosso è abbastanza beneaugurante per entrambe le piazze. Il massimo dirigente del Vicenza ha postato una foto in compagnia di Mastella in vacanza, con la domanda: "Forza Vicenza e Benevento. Serie B l'anno prossimo?". I tifosi incrociano le dita.