Il Benevento cerca un centrocampista: ecco l'identikit stilato da Andreoletti Le richieste del tecnico giallorosso per quella importante zona del campo

Tra gli obiettivi primari di Marcello Carli per quanto riguarda il mercato in entrata, c'è sicuramente un centrocampista. Il direttore tecnico cerca anche un terzino destro e un attaccante, con la priorità che resta il mercato in uscita per quei calciatori che hanno confessato a più riprese, sia verbalmente che attraverso gli atteggiamenti, di non voler proseguire l'esperienza a Benevento.

Centrocampista, l'identikit stilato da Andreoletti

Tra questi c'è Mattia Viviani, apparso visibilmente nervoso nel corso del match col Monterosi. Andreoletti ha intenzione di schierare il Benevento col 4-3-3, quindi appare evidente quanto sarà fondamentale in questo modulo la presenza di un centrocampista dai piedi buoni nella zona mediana. Il Benevento cerca un profilo da inserire in quella posizione, considerato che Viviani è al passo d'addio. Andreoletti ne ha definito l'identikit subito dopo il triplice fischio dell'amichevole col Monterosi: "pochi tocchi, verticalizzare e allargare il gioco". Un centrocampista con delle qualità sopraffine, quindi, capace di velocizzare la manovra giallorossa e anche l'apprendimento dei dettami tattici di Andreoletti. Carli ha ben presente le richieste del tecnico, con il mercato che si avvicina alla conclusione e di conseguenza vedrà una inevitabile accelerata in casa giallorossa nei prossimi giorni.