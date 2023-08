Benevento, nel mirino due centrocampisti Sarà una settimana decisiva per la Strega

Terminato il ritiro romano c'è consapevolezza di dover potenziare l'organico: troppi giovani non ancora pronti e “vecchi” che non rientrano più nei piani. Ecco perché il duo Carli - Vigorito ha stilato una lista di giocatori che potrebbero fare al caso del Benevento. Il reparto attenzionato è soprattutto il centrocampo. Qui serve più esperienza considerando le prossime partenze di Schiattarella, Viviani e Acampora. Dopotutto non mancano i dubbi su Tello (dopo l'ultima prestazione) e su Koutsoupias.

Da qui l'idea di Lorenzo Crisetig della Reggina, si tratterebbe di un ritorno per il centrocampista che arrivò nel Sannio a gennaio del 2019 collezionando 12 presenze. Ma non è il solo finito nei radar del club sannita che sta trattando anche per Davide Agazzi della Ternana. Il centrocampista centrale aveva firmato con le Fere un biennale nel 2021 dopo l'esperienza col Vicenza. Per lui 52 presenze in campionato con la maglia rossoverde. In effetti la Strega ha necessità di inserire più qualità nella zona nevralgica del campo. Ma non saranno le uniche operazioni. Carli si sta muovendo anche per un attaccante e per un terzino destro.