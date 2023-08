Benevento, è fatta per Pinato. In avanti spunta un nuovo nome La società giallorossa torna sul mercato dopo il ritiro nella capitale

La Strega ha messo a segno il quarto colpo di mercato. Arriverà Marco Pinato, primo rinforzo a centrocampo. Il calciatore era svincolato per via della mancata iscrizione del Pordenone. Non sarà l'unico tassello nella zona nevralgica del campo, quella che necessità l'inserimento di qualche elemento di esperienza viste le imminenti partenze di diversi calciatori. Oltre a Pinato dovrebbe arrivare anche Davide Agazzi della Ternana. Un colpo che non precluderà l'eventuale inserimento di Crisetig della Reggina. Per quest'ultimo sarebbe un ritorno nel Sannio. In avanti spunta invece l'idea di Piovaccari del Giugliano. Sarebbe l'alternativa a Moncini che resta la prima scelta della società e di Andreoletti per l'attacco.