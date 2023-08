Benevento, Koutsoupias va al Bari Saluta il Sannio il centrocampista ex Ternana

Il Benevento torna sul mercato. Lo fa con una nuova operazione in entrata che porterà nel Sannio Pinato (atteso questa sera in città, domani visite mediche per il centrocampista) ma c'è stata anche un'uscita in casa Strega. Ha salutato il Sannio Koutsoupias, in queste ore si stanno ultimando i dettagli. Il centrocampista andrà al Bari attraverso la formula del prestito. Non è una novità. Il ragazzo da tempo aveva palesato la voglia di restare in B, ma c'è stato anche il placet di Andreoletti subito dopo il ritiro romano. Insomma la cessione non è legata solo alla volontà del calciatore ma anche a quella della società che ha deciso di rivoluzionare il centrocampo. Promossi i giovani Talia e Alfieri c'è necessità di inserire una maggiore esperienza con nuovi elementi da affiancare a Karic. Nella zona nevralgica del campo potrebbe essere imminente anche un nuovo colpo, quello di Agazzi: due anni con la Ternana collezionando 52 presenze in campionato.