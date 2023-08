Pinato, il pupillo di Pippo Inzaghi è pronto a vestire la maglia del Benevento Il legame con l'ex tecnico giallorosso e i numeri del centrocampista monzese

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma Marco Pinato può considerarsi un nuovo calciatore del Benevento. Il centrocampista monzese si legherà al club giallorosso dopo aver vissuto gli ultimi mesi da svincolato, in seguito al fallimento del Pordenone, in attesa della giusta opportunità che è arrivata direttamente da Marcello Carli. Pinato ritroverà in giallorosso Benedetti, così come Meccariello con il quale ha condiviso lo spogliatoio della Spal.

Pinato, un pupillo di Pippo Inzaghi

La carriera di Pinato è stata impreziosita dalla grande stima riservatagli da Pippo Inzaghi. L'ex tecnico giallorosso l'ha allenato ai tempi del settore giovanile del Milan, dove lo definì "il nuovo Cristante", vista la sua qualità di impostare con sicurezza il gioco. Le strade dei due si riunirono al Venezia, dove Pinato ha vissuto la migliore stagione sotto il punto di vista delle presenze, con 37 gettoni e 4 reti.

I numeri di Pinato

Pinato ha maturato esperienza nel campionato di serie B, dove ci ha giocato con Lanciano, Vicenza, Latina, Venezia, Pisa, Cremonese, Pordenone e Spal, collezionando 166 presenze, con 16 gol e 10 assist. L'esordio in serie C è avvenuto nella scorsa stagione con i ramarri, rivelandosi un punto fermo della squadra con 31 presenze e 7 reti.