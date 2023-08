Il Benevento annuncia Pinato: ufficiale il quarto innesto di Carli Il centrocampista ha firmato il contratto con il club giallorosso

Marco Pinato è ufficialmente un nuovo calciatore del Benevento. Il centrocampista ha firmato il contratto che lo lega al sodalizio di via Santa Colomba, rafforzando la zona nevralgica del campo. Pinato è reduce dall'esperienza con il Pordenone, la prima in carriera vissuta in serie C. Il fallimento del club ramarro l'ha svincolato, con il Benevento che quindi lo preleva a parametro zero. In giallorosso, Pinato ritrova Benedetti e Meccariello, con i quali ha giocato, rispettivamente, con Pordenone e Spal. Ecco il comunicato del club sannita:

Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista, classe 1995, Marco Pinato. Benvenuto Marco!